7 Июль 2020 2020-07-07T15:51:32+03:00

Малыши чудом выжили, за их жизнь и здоровье борются врачи

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Трое детей выпали из окон многоэтажек в Красноярском крае и Хакасии. Теперь за их здоровье и жизнь борются врачи, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Июнь 2020 года, Абакан. Оставшись без присмотра мамы, занимавшейся домашними делами, 6-летний мальчик забрался на подоконник. Открыв окно, решил посмотреть, куда улетела выброшенная в проем младшим братом игрушка. В итоге сорвался и упал вниз с высоты четвертого этажа.

1 июля 2020 года, Красноярский край. 26-летняя мама отвлеклась на разговор по телефону. Ее сын 4 лет влез на диван, приставленный к окну. А затем потянулся за игрушкой на подоконнике. Не удержался и выпал в раскрытое настежь окно. Мальчик получил тяжелые травмы. Его спасают врачи.

3 июля 2020 года, снова Красноярский край. 4-летняя девочка играла с телефоном. Родители были дома. В какой-то момент она осталась одна. Взобравшись на окно, оперлась на москитную сетку… Благо, под окном растет дерево, оно смягчило удар, ребенок не погиб. Тем не менее девочку ждет лечение и реабилитация.

Следователи еще раз призывают пап и мам, бабушек, дедушек: проявите бдительность! На окнах квартиры, где живет ребенок, должны стоять защитные механизмы. Не приучайте малышей к игре у окон, балконов. Не оставляйте на подоконниках игрушки или что-то другое, способное привлечь их внимание. Исключите любую ситуацию, которая может привести к гибели/травмированию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU