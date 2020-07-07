2020-07-07T14:57:12+03:00
Общество

В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей

Это объясняется еще более активной работой полиции
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей.В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За первое полугодие 2020-го в Красноярском крае было зарегистрировано больше убийств, но меньше грабежей. В целом же оперативная обстановка остается стабильной, рассказал глава ГУ МВД по региону Александр Речицкий.

Итак, с начала года на 30% снизилось количество разбойных нападений, на 26,4% поджогов, хулиганств на 14,3%, на 11,2% грабежей и на 10,4% случаев незаконного оборота наркотиков.

Тогда как краж автомобилей оказалось больше на 21%. Выросло и количество убийств – на 26. Всего же в крае совершено 24 тысячи преступлений (+5 %). Это обусловлено более активной работой полицейских. Каждое третье выявлено сотрудниками МВД.

Кроме того, на увеличении регистрации криминальных случаев сказалось и распространение различных форм IT-правоннарушений. Так, например, каждое пятое преступление – это хищение с банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей
На Взлетке в Красноярске меняют схему движения
В Хакасии полицейский пойдет под суд за крупное мошенничество
Города и поселки Иркутской области защитят от наводнения
Житель Зеленогорска поссорился с женой и выместил злобу на собаке
В мэрии Красноярска прошли кадровые перестановки
Tele2 предоставляет самый быстрый интернет в Кызыле
Вербовщик террористов захвачен в Красноярском крае
Связанная, ждала помощи двое суток: под Красноярском рабочий напал на хозяйку дома
Новые рейсы к морю запускают из Красноярска
Ударил ножом и лег спать: знакомый убитой в Минусинске женщины-педиатра идет под суд
Жителей Красноярского края просят опознать женщину
Мужчина после инсульта пропал в Красноярске
Коронавирусные доплаты соцработникам Красноярска и края в 2020 году: продлены до сентября, выделено еще 222 миллиона
В Абаканской протоке Красноярска обнаружили бобров и ондатр
Линейка «Балтики 0» пополнилась малиновым вкусом