7 Июль 2020 2020-07-07T14:57:12+03:00

В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это объясняется еще более активной работой полиции

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2020-го в Красноярском крае было зарегистрировано больше убийств, но меньше грабежей. В целом же оперативная обстановка остается стабильной, рассказал глава ГУ МВД по региону Александр Речицкий.

Итак, с начала года на 30% снизилось количество разбойных нападений, на 26,4% поджогов, хулиганств на 14,3%, на 11,2% грабежей и на 10,4% случаев незаконного оборота наркотиков.

Тогда как краж автомобилей оказалось больше на 21%. Выросло и количество убийств – на 26. Всего же в крае совершено 24 тысячи преступлений (+5 %). Это обусловлено более активной работой полицейских. Каждое третье выявлено сотрудниками МВД.

Кроме того, на увеличении регистрации криминальных случаев сказалось и распространение различных форм IT-правоннарушений. Так, например, каждое пятое преступление – это хищение с банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU