В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей
За первое полугодие 2020-го в Красноярском крае было зарегистрировано больше убийств, но меньше грабежей. В целом же оперативная обстановка остается стабильной, рассказал глава ГУ МВД по региону Александр Речицкий.
Итак, с начала года на 30% снизилось количество разбойных нападений, на 26,4% поджогов, хулиганств на 14,3%, на 11,2% грабежей и на 10,4% случаев незаконного оборота наркотиков.
Тогда как краж автомобилей оказалось больше на 21%. Выросло и количество убийств – на 26. Всего же в крае совершено 24 тысячи преступлений (+5 %). Это обусловлено более активной работой полицейских. Каждое третье выявлено сотрудниками МВД.
Кроме того, на увеличении регистрации криминальных случаев сказалось и распространение различных форм IT-правоннарушений. Так, например, каждое пятое преступление – это хищение с банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU