На Взлетке в Красноярске меняют схему движения
На Взлетке в Красноярске с 8 часов 8 июля до 20 часов 3 августа изменится схема движения транспорта. А именно – на улицах Березина, Аэровокзальной и Взлетной – в районе автовокзала, предупредили в пресс-службе компании «КрасКом». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность движения во время строительства водопровода.
Напомним, на Березина его планировали прокладывать горизонтальным способом, чтобы сохранить асфальт и газоны. Подрядчик приступил к работам в середине июня. Предполагалось, что 200 погонных метров изношенных труб заменят за две недели.
Новая схема.
Однако во время разработки первого же котлована обнаружили электрические сети под напряжением, которые не внесены в городскую схему. Чтобы их не повредить, все приостановили. А после обновили карту коммуникаций. В схему были внесены еще 10 электрических кабелей, проходящих поперек линии бурения.
Поэтому сделали новое техзадание. Теперь траншею в местах пересечения с линиями будут копать вручную. Установку для горизонтального бурения запустят только вдали от электросетей.
КОНКРЕТНО
Во время ремонта личному транспорту разрешат двухсторонний проезд по Аэровокзальной и по крайней правой полосе улицы Березина. На Взлетной,18 частично перекроют крайнюю левую полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU