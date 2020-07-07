2020-07-07T13:15:36+03:00
Общество

На Взлетке в Красноярске меняют схему движения

С 8 июля до 3 августа [схема]
Ася ЖУКОВА
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На Взлетке в Красноярске меняют схему движения.На Взлетке в Красноярске меняют схему движения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Взлетке в Красноярске с 8 часов 8 июля до 20 часов 3 августа изменится схема движения транспорта. А именно – на улицах Березина, Аэровокзальной и Взлетной – в районе автовокзала, предупредили в пресс-службе компании «КрасКом». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность движения во время строительства водопровода.

Напомним, на Березина его планировали прокладывать горизонтальным способом, чтобы сохранить асфальт и газоны. Подрядчик приступил к работам в середине июня. Предполагалось, что 200 погонных метров изношенных труб заменят за две недели.

Новая схема.

Новая схема.

Однако во время разработки первого же котлована обнаружили электрические сети под напряжением, которые не внесены в городскую схему. Чтобы их не повредить, все приостановили. А после обновили карту коммуникаций. В схему были внесены еще 10 электрических кабелей, проходящих поперек линии бурения.

Поэтому сделали новое техзадание. Теперь траншею в местах пересечения с линиями будут копать вручную. Установку для горизонтального бурения запустят только вдали от электросетей.

КОНКРЕТНО

Во время ремонта личному транспорту разрешат двухсторонний проезд по Аэровокзальной и по крайней правой полосе улицы Березина. На Взлетной,18 частично перекроют крайнюю левую полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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