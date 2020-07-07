На Взлетке в Красноярске меняют схему движения

7 Июль 2020 2020-07-07T13:15:36+03:00

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На Взлетке в Красноярске с 8 часов 8 июля до 20 часов 3 августа изменится схема движения транспорта. А именно – на улицах Березина, Аэровокзальной и Взлетной – в районе автовокзала, предупредили в пресс-службе компании «КрасКом». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность движения во время строительства водопровода.

Напомним, на Березина его планировали прокладывать горизонтальным способом, чтобы сохранить асфальт и газоны. Подрядчик приступил к работам в середине июня. Предполагалось, что 200 погонных метров изношенных труб заменят за две недели.

Новая схема.

Однако во время разработки первого же котлована обнаружили электрические сети под напряжением, которые не внесены в городскую схему. Чтобы их не повредить, все приостановили. А после обновили карту коммуникаций. В схему были внесены еще 10 электрических кабелей, проходящих поперек линии бурения.

Поэтому сделали новое техзадание. Теперь траншею в местах пересечения с линиями будут копать вручную. Установку для горизонтального бурения запустят только вдали от электросетей.

КОНКРЕТНО

Во время ремонта личному транспорту разрешат двухсторонний проезд по Аэровокзальной и по крайней правой полосе улицы Березина. На Взлетной,18 частично перекроют крайнюю левую полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU