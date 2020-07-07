В Хакасии полицейский пойдет под суд за крупное мошенничество

7 Июль 2020 2020-07-07T12:39:10+03:00

А это – до десяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Полицейский из Саяногорска (Хакасия) вместе с двумя подельниками пойдет под суд за крупное мошенничество. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Все случилось в июне 2016 года. Крупное предприятие заключило договор с субподрядчиком на строительство тентов (в рамках государственного оборонзаказа). В марте 2019 документы о приемке работ – на сумму 13,5 миллионов рублей - подписаны не были.

Зная об этом, обвиняемые решили воспользоваться ситуацией. Сотрудник полиции (теперь уже бывший) организовал фиктивную проверку в отношении директора фирмы. По факту якобы хищения денег у субподрядчика. Подельники сыграли роли сотрудников потерпевшей компании.

- Во время проверки экс-полицейский заявил, что если нет документов о приемке работ, они считаются невыполненными, - пояснили следователи. – А поступившие от заказчика средства – похищенными. Так что будет возбуждено уголовное дело, и директор фирмы пойдет под стражу.

Тогда подключились подельники. Потребовали у предпринимателя 3 миллиона рублей за решения вопроса с их руководством о приемке работ. А также за улаживание проблемы с полицией, в плане отказа от возбуждения уголовного дела.

Так обработали клиента, что он поверил. И передал им 3 миллиона. В ответ получил заверения: все с директором согласовано. А бывший полицейский показал ему постановление об отказе в возбуждении дела.

Этим бы и закончилась история, если бы на след обвиняемых не вышли сотрудники ФСБ. Сейчас следствие уже завершено, материалы дела переданы в суд. За мошенничество в особо крупном размере подельникам грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU