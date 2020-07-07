2020-07-07T11:26:22+03:00
Общество

Города и поселки Иркутской области защитят от наводнения

Специальные гидросооружения уже строятся
Татьяна РЯБИНИНА
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После наводнения Тулун стал большой стройкой. Фото: сайт администрации Тулуна.После наводнения Тулун стал большой стройкой. Фото: сайт администрации Тулуна.
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Напомним, летом 2019 года Иркутская область пережила сильнейший за всю историю наблюдений паводок. Количество выпавших всего за несколько дней осадков превысило месячную норму в 1,5−4 раза. Тогда пострадали более 45 тысяч человек, более 20 человек погибли.

После этого наводнения было принято решение о проектировании и строительстве сооружений инженерной защиты. Первые строятся в Тулуне и Нижнеудинске – на эти города в прошлом году пришелся основной удар стихии. Завершить строительство планируется в декабре 2023 года.

Проектирование защитных сооружений было поручено «Институту Гидропроект», входящему в Группу РусГидро. Специалисты института обладают огромным опытом в создании проектов гидротехнических сооружений любого назначения. Спроектированные защитные сооружения, получившие положительное заключение Главгосэкспертизы России, включают в себя строительство дамб, локальных очистных станций, перенос и переустройство инженерных сетей.

В частности, в Тулуне, городе с населением более 40 тысяч человек, строят две дамбы общей длиной 9,4 км и максимальной высотой 13 м, которые обеспечат защиту правобережной и левобережной частей города. Дамбы будут отсыпаны из галечника, для защиты от фильтрации применено современное техническое решение – мембрана из геосинтетического материала. Нижнеудинск с населением более 30 тысяч человек будет защищен двумя дамбами общей длиной 17 км: левобережной длиной 10,2 км и правобережной длиной 6,8 км. Конструкция дамб в Нижнеудинске аналогична дамбам в Тулуне. Высота дамб выбрана таким образом, чтобы обеспечить надежную защиту от наводнения, аналогичного произошедшему летом 2019 года, напомним, оно было сильнейшим за всю историю наблюдений. Математическое моделирование подтвердило эффективность и надежность этих сооружений.

Всего в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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