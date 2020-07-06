2020-07-06T10:56:48+03:00
Общество

В Красноярске назначили нового главу Свердловского района

Им стал Алексей Дягилев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске назначили нового главу Свердловского района. Фото: "Инстаграм" Ильи ЗайцеваВ Красноярске назначили нового главу Свердловского района. Фото: "Инстаграм" Ильи Зайцева
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В Красноярске назначили нового главу Свердловского района. Исполнять обязанности будет Алексей Дягилев, затем, после положенного испытательного срока, его утвердят в должности. Мэр города Сергей Еремин представил его сегодня, 6 июля. А информацию опубликовал депутат Заксобрания края Илья Зайцев в своем «Инстаграме», который, к слову, как раз представляет в краевом парламенте интересы жителей Свердловского района.

Известно, что Алексей Дягилев долгое время работал в правоохранительных органах: в Сибирском УВД на транспорте, затем руководил отделом транспортной полиции на станции Красноярск, откуда ушел в коммерческую организацию.

Добавим, что предшественник Дягилева Игорь Титенков проработал в должности с декабря 2017 по май 2020 года. Затем покинул его по собственному желанию. Известно, что он перешел на другое место работы с повышением – в федеральные структуры. Как он сам признался, решил снова надеть погоны, поскольку он на тот момент был полковником запаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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