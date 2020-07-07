Связанная, ждала помощи двое суток: под Красноярском рабочий напал на хозяйку дома

7 Июль 2020 2020-07-07T08:39:07+03:00

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину под Красноярском. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина уже задержан, он во всем признался [видео]

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Шокирующий случай произошел в поселке Овсянка под Красноярском: там связанная преступником женщина два дня ждала помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все началось 1 июля. 43-летняя женщина из поселка Овсянка нашла в интернете рабочего – для помощи в саду. И наняла его. Но в какой-то момент между ними возник конфликт. Вспылив, мужчина набросился на хозяйку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789087" frameborder="0"></iframe> В Овсянке под Красноярском рабочий напал на нанявшую его женщину.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

- Связал, ударил стулом, - позже признался он на камеру. – Забрал вещи (сотовый телефон и ноутбук – прим.ред.), машину и уехал.

Поскольку в доме и на участке больше никого не было, женщину хватились нескоро. Только через два дня ее обнаружила коллега по работе. Обратились в полицию.

Вскоре на след подозреваемого вышли сотрудники угрозыска. Оказалось, это 33-летний житель Красноярска, у него уже есть несколько судимостей. Сейчас подозреваемый под арестом, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сумма ущерба, который он причинил, 590 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое ждет нападавшего, 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU