2020-07-07T07:30:22+03:00
Общество

Новые рейсы к морю запускают из Красноярска

Продажа билетов уже началась
Ася ЖУКОВА
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Новые рейсы к морю запускают из Красноярска.Новые рейсы к морю запускают из Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отличная новость: из Красноярска запускают новые рейсы к морю – на юг России. Билеты уже в продаже, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Дополнительные рейсы к Черному морю из Красноярска открывает компания AZUR air. Рассказываем подробности.

Итак, рейс Красноярск – Сочи. Будет действовать с с 17 июля по 23 октября (вторник, пятница, воскресенье). Вылет в 10.10, билет туда - обратно с багажом от 15 356 рублей.

Красноярск – Анапа. Будет действовать с 18 июля по 20 сентября (понедельник, четверг, суббота). Вылет в 8.25. Билет туда - обратно с багажом от 16 490 рублей.

Кроме того, запускают еще один рейс Красноярск – Москва. Вылет в 20.15. Билета туда - обратно с багажом от 10 890 рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Открыт прямой рейс Красноярск – Владивосток. С 25 июня полеты возобновила авиакомпания S7. А с 1 июля работу на этом направлении начал еще один перевозчик – Аврора. Вылеты: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Время в пути – чуть больше 5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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