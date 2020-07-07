Жителей Красноярского края просят опознать женщину

7 Июль 2020 2020-07-07T06:14:22+03:00

Ее обнаружили в Канске

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Жителей Красноярска и края просят помочь в опознании женщины. Она была найдена погибшей накануне, 6 июля, в реке Кан (Канск), рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Тело обнаружили в районе конечной остановки автобуса пятого маршрута, - уточнили участники организации.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160 сантиметров, карие глаза, темные с проседью волосы, короткая стрижка, верхние зубы выпирают.

Была одета: в халат бирюзового цвета.

Фотографию женщины мы не публикуем по этическим соображениям. Посмотреть снимок можно здесь. Предупреждаем: впечатлительным и слабонервным людям лучше этого не делать.

Если вы узнали погибшую, просим позвонить по одному из номеров: 8 (39161) 23-69 (полиция, Канск) или 8 950 99 66 066 (волонтеры круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU