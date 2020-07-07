Жителей Красноярского края просят опознать женщину
Жителей Красноярска и края просят помочь в опознании женщины. Она была найдена погибшей накануне, 6 июля, в реке Кан (Канск), рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Тело обнаружили в районе конечной остановки автобуса пятого маршрута, - уточнили участники организации.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160 сантиметров, карие глаза, темные с проседью волосы, короткая стрижка, верхние зубы выпирают.
Была одета: в халат бирюзового цвета.
Фотографию женщины мы не публикуем по этическим соображениям. Посмотреть снимок можно здесь. Предупреждаем: впечатлительным и слабонервным людям лучше этого не делать.
Если вы узнали погибшую, просим позвонить по одному из номеров: 8 (39161) 23-69 (полиция, Канск) или 8 950 99 66 066 (волонтеры круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU