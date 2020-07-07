7 Июль 2020 2020-07-07T05:28:40+03:00

Мужчина после инсульта пропал в Красноярске. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

О нем ничего неизвестно вот уже второй день

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В Октябрьском районе Красноярска бесследно исчез мужчина. О 57-летнем Андрее Валерьевиче Гобце ничего неизвестно вот уже вторые сутки, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Пятого июля в 22.30 мужчина (он живет на улице Тотмина,9) ушел в районе ГорДК (сейчас это культурный центра на Высотной), - уточнили волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, седые волосы, среднее телосложение.

Помогите найти человека! Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Особые приметы: после инсульта невнятная речь.

Был одет: черно-синяя рубашка в мелкий горошек с коротким рукавом, черные брюки и туфли.

С собой имел: паспорт.

Если вы что-нибудь знаете о том, где может находиться мужчина, просим сообщить по номерам: 8 (391) 249 01 48 (дежурная часть отдела полиции) или 8 950 99 66 066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU