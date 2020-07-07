7 Июль 2020 2020-07-07T05:11:06+03:00

Коронавирусные доплаты соцработникам Красноярска и края в 2020 году: продлены до сентября, выделено еще 222 миллиона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем об изменениях в коронавирусных доплатах соцработникам Красноярска и края в 2020 году

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Социальные работники Красноярска и края, которые помогают людям с выявленной коронавирусной инфекцией (или из групп риска заражения COVID-19) будут получать дополнительные выплаты до середины сентября 2020 года.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, накануне, 6 июля, было опубликовано распоряжения правительства России, где указывается: на доплаты соцработниками из федерального бюджета направлено еще больше 222 миллионов рублей. А точнее - 222 миллиона 571 тысяча.

В целом же по стране объем таких средств увеличивают на 3,6 миллиардов рублей, общая сумма составит больше более 11 миллиардов.

Кроме того, обращаем внимание еще на одно изменение. Ранее озвучивали, что выплаты социальным работникам, оказывающим услуги пациентам с COVID-19 (или риском заражения), будут в апреле, мае, июне и июле. Однако теперь принято новое решение – сроки продлены на два месяца – до 15 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU