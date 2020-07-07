В Абаканской протоке Красноярска обнаружили бобров и ондатр

7 Июль 2020 2020-07-07T04:46:40+03:00

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Бобров и ондатр обнаружили в Абаканской протоке Красноярска. Зверьков заметили специалисты Минэкологии края и зоологи «Роева ручья», проводившие исследование водоема.

Как выяснилось, несмотря на неидеальное состояние протоки, в ней живут бобры и ондатры. Время от времени выбираются на берег, и люди их подкармливают. Между тем водоем скоро собираются расчищать, не помешает ли это его обитателям? Ведь животных необходимо сохранить.

По мнению специалистов, работы не должны сказаться на популяции. Бобры и ондатры могут легко приспосабливаться к изменениям условий обитания. И, когда расчистка начнется, переберутся в другие места вдоль протоки, заключили зоологи.

Напомним, дата старта работ станет известна в ближайшее время. В планах – разобрать насыпи (25 тысяч кубометров), которые мешают движению воды, а также очистить протоку от водорослей (на площади 146 тысяч квадратных метров). Их удалят, а потом вывезут на полигон отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU