2020-07-05T14:50:50+03:00
Происшествия

В Красноярске – три «перевертыша» за день

ДТП произошли в разных районах города [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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разбитые машины перегородили всю дорогу.разбитые машины перегородили всю дорогу.Фото: Соня РУДОВСКАЯ
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В воскресенье на дорогах в Красноярске перевернулись три машины. Причем, практически в одно и то же время, но в разных районах.

В 14:10 ДТП произошло на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»: Nissan и Subaru двигались в попутном направлении в сторону центра. В районе дома № 164/1 водитель «Ниссана» не уступил Subaru при перестроении. В итоге машины столкнулись и Subaru перевернулся. Оба водителя получили травмы.

Буквально через полчаса похожая авария произошла на улице Курчатова в Октябрьском районе.

Как сообщают очевидцы, Лексус пошел на обгон, в итоге столкнулись несколько автомобилей, один из них перевернулся. Также, по сообщениям очевидцев, водитель Лексуса был в нетрезвом состоянии.

И примерно в это же время на перекрестке улиц Диктатуры пролетариата и Ады Лебедевой столкнулись автомобили Toyota Rav-4 и Honda. Honda не уступила дорогу, толкнула Toyota Rav-4 в заднее колесо и автомобиль перевернулся.

В Красноярске – три «перевертыша» за день.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

ИСТОЧНИК KP.RU

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