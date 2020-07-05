Коронавирус в Красноярске на 5 июля 2020: за сутки заболели еще 133 человека
По данным оперативного штаба общее число зараженных COVID-19 достигло 9 585 человек (+ 133 человек за последние сутки). Большая часть подтвержденных случаев приходится на краевой центр.
После рекорда прошлых суток, 18 умерших за один день, в сводке за 5 июля стоит цифра 0, день прошел без потерь.
Общее число погибших в регионе - 164 человека. Вирус распространился по 55 районам края.
Выздоровели за все время 5017 человек, из них 97 за последние сутки.
Темп прироста за сутки – 1,4 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 426 430, из них за последние сутки – 9256.
Под наблюдением 1850 человек (+152 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 139.
Оперштаб сообщает, что среди заболевших - люди разных возрастов. Есть и совсем малыши до года - таких 39 человек, есть и те, кому за 65 - таких 1167 человек.
Круглосуточная горячая линия по коронавирусу - 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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