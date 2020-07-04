В Красноярском крае ввели карантин из-за бешенства у кошки

4 Июль 2020 2020-07-04T15:10:10+03:00

Местные жители сообщают о массовой гибели ворон, но связано ли это

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В Балахте выявили бешенство, в результате там введен карантин. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, специалисты краевой ветеринарной лаборатории исследовали головной мозг погибшей домашней кошки. Подозрения подтвердились.

- В целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства, - сообщили в ведомстве.

Сейчас в Балахтинском районе вакцинируют домашних животных, восприимчивых к бешенству. И напоминают владельцам, что делать это нужно заранее, не дожидаясь заражения. Нельзя допускать контакта домашних животных с дикими, ведь вирус передается со слюной при укусе больным животным.

К слову, местные жители стали сообщать о массовой гибели ворон. Но связано ли это с бешенством, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU