В Красноярском крае ввели карантин из-за бешенства у кошки
В Балахте выявили бешенство, в результате там введен карантин. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, специалисты краевой ветеринарной лаборатории исследовали головной мозг погибшей домашней кошки. Подозрения подтвердились.
- В целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, проведено эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства, - сообщили в ведомстве.
Сейчас в Балахтинском районе вакцинируют домашних животных, восприимчивых к бешенству. И напоминают владельцам, что делать это нужно заранее, не дожидаясь заражения. Нельзя допускать контакта домашних животных с дикими, ведь вирус передается со слюной при укусе больным животным.
К слову, местные жители стали сообщать о массовой гибели ворон. Но связано ли это с бешенством, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU