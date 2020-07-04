2020-07-04T14:47:17+03:00
Происшествия

В Красноярске 18 лет назад в речном порту нашли труп: стало известно, кто убил

Расследование провели заново с использованием современных технологий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 18 лет назад в речном порту нашли труп: стало известно, кто убилВ Красноярске 18 лет назад в речном порту нашли труп: стало известно, кто убилФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в апреле 2002 года на территории причала в речном порту обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Расследование в то время результатов не дало – собранных улик было недостаточно, чтобы установить, кто же причастен к убийству.

В 2020 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователи и сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу повторно проанализировали материалы уголовного дела. Вновь допросили свидетелей, провели экспертизы, теперь уже с применением новых криминалистических технологий. И получили информацию, что к преступлению может быть причастен житель краевого центра, сейчас ему 69 лет.

В ходе допроса под тяжестью собранных доказательств подозреваемый сознался в содеянном. И рассказал, что вместе со своим знакомым они распивали алкоголь, затем поссорились. В результате драки мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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