В Красноярском крае лейтенант избил рядового прямо в казарме воинской части

4 Июль 2020 2020-07-04T14:08:30+03:00

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В Красноярском крае лейтенант избил рядового прямо в казарме части. Произошло это в одной из воинских частей Ужурского района в июле 2019 года. Как пишет ИА «Запад24» со ссылкой на Красноярский гарнизонный военный суд, офицер находился в расположении казармы части. Недовольный служебным поведением своего подчиненного рядового, он нанес ему несколько ударов руками в грудь, а также по лицу. Уголовное дело было заведено по статье «Превышение должностных полномочий» (пункт «а» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ).

19 июля 2020 года состоялся суд. Офицера признали виновным, наказание – лишение свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком еще 4 года. При этом осужденному запрещается занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон обвинения и защиты есть срок для его обжалования.

ИСТОЧНИК KP.RU