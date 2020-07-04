«Заверни деньги в черный носок»: в Красноярске пенсионерка отдала лже-целительнице за лечение 1,1 миллиона рублей

4 Июль 2020 2020-07-04T13:05:39+03:00

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В Красноярске пенсионерка отдала лже-целительнице за лечение 1,1 миллиона рублей. В настоящее время расследование этого уголовного дела уже завершено. Обвиняемой грозит до 12 лет лишение свободы, поскольку начиналось все с мошенничества, а закончилось грабежом.

Вот что рассказали об этом «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. На улице к 79-летней женщине подошла незнакомка и сообщила, что на бабушке порча, от которой она вскоре умрет. Нетрудно догадаться, что у человека в таком возрасте целый букет болезней. Поэтому потерпевшая поверила лже-целительнице и согласилась провести обряд очищения.

Обвиняемая сказала, чтобы бабушка сложила все деньги, какие у нее есть, в черный носок и принесла ей. Та исполнила наказ – принесла наличность. Однако почему-то передумала отдавать их. Тогда незнакомка просто вырвала из ее рук конверт и скрылась. Вскоре сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали 30-летнюю жительницу краевого центра. Как выяснилось, ранее она уже была судима за имущественные преступления. Она смогла вернуть только 235 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU