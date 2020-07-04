Поисковики Сибирского федерального округа готовятся к слету онлайн

4 Июль 2020 2020-07-04T12:36:58+03:00

В прошлом году поисковики встретились на территории Красноярского края Фото: vk.com/slet_sfo_poisk

С 8 по 9 июля 2020 года состоится II Слет школьных поисковых отрядов

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II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Допишем летопись Победы» состоится в онлайн формате. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 450 человек из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.

С 8 по 9 июля 2020 года пройдут мастер-классы ведущих специалистов России по поисковой работе, круглые столы, презентации, конкурсы, диалоговые площадки, онлайн-выставки музейных экспозиций.

Напомним, в 2019 году Окружной слет впервые проходил на территории Красноярского края. Его представители встретились у Вечного огня.

- Наши цели и задачи – поддержка и развитие поискового движения, - рассказали организаторы «Комсомольской правде» - Красноярск. – Это воспитание патриотизма и гражданской позиции молодежи, формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к защите Родины, уважения к ее истории, поддержка традиций школьных поисковых отрядов Сибирского Федерального округа.

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, в каждом населенном пункте Сибирского Федерального округа, где базируется поисковый отряд, одновременно пройдет церемония возложения цветов к памятнику погибшим защитникам Отечества.

Добавим, что организаторами слета выступают ООД «Поисковое движение России» при поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Более подробную информацию о предстоящем событии можно посмотреть в группе соцсети «II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа».

ИСТОЧНИК KP.RU