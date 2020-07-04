2020-07-04T12:36:58+03:00
Общество

Поисковики Сибирского федерального округа готовятся к слету онлайн

С 8 по 9 июля 2020 года состоится II Слет школьных поисковых отрядов
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В прошлом году поисковики встретились на территории Красноярского края Фото: vk.com/slet_sfo_poiskВ прошлом году поисковики встретились на территории Красноярского края Фото: vk.com/slet_sfo_poisk
Изменить размер текста:

II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Допишем летопись Победы» состоится в онлайн формате. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 450 человек из Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.

С 8 по 9 июля 2020 года пройдут мастер-классы ведущих специалистов России по поисковой работе, круглые столы, презентации, конкурсы, диалоговые площадки, онлайн-выставки музейных экспозиций.

Напомним, в 2019 году Окружной слет впервые проходил на территории Красноярского края. Его представители встретились у Вечного огня.

- Наши цели и задачи – поддержка и развитие поискового движения, - рассказали организаторы «Комсомольской правде» - Красноярск. – Это воспитание патриотизма и гражданской позиции молодежи, формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к защите Родины, уважения к ее истории, поддержка традиций школьных поисковых отрядов Сибирского Федерального округа.

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, в каждом населенном пункте Сибирского Федерального округа, где базируется поисковый отряд, одновременно пройдет церемония возложения цветов к памятнику погибшим защитникам Отечества.

Добавим, что организаторами слета выступают ООД «Поисковое движение России» при поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Более подробную информацию о предстоящем событии можно посмотреть в группе соцсети «II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае ввели карантин из-за бешенства у кошки
В Красноярске 18 лет назад в речном порту нашли труп: стало известно, кто убил
В Красноярском крае лейтенант избил рядового прямо в казарме воинской части
«Заверни деньги в черный носок»: в Красноярске пенсионерка отдала лже-целительнице за лечение 1,1 миллиона рублей
Поисковики Сибирского федерального округа готовятся к слету онлайн
Данные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человек
В Красноярске тушат пожар в популярном гостиничном комплексе
В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»
Камеры видеофиксации на трассах Красноярского края: где установлены и в каком количестве
В Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка
На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей
Житель Красноярского края избил друга, чтобы обвинить в побоях участкового
Экс-чиновника администрации Ленинского района отправили под суд за взятку
Здание правительства Красноярского края укрепят и подсветят
Много гроз, мало дождей. В лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров
В Хакасии будут судить насильника, напавшего на мать и 7-летнюю дочь
В Туве нашли тело потерявшегося 4-летнего малыша: пьяная мать не заметила пропажи
Коронавирус в Красноярске на 3 июля 2020: за сутки погибли 9 пациентов
Общественники просят губернатора отменить запрет на продажу алкоголя вечером
Режим расходов Богучанской ГЭС продлен до августа