Данные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человек
По данным оперативного штаба на 14 часов 4 июля в Красноярском крае официально зарегистрировано 9 452 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество зараженных за сутки увеличилось на 136 человек. Выздоровевших – 4920, за последние сутки выписаны 212 пациентов. И, к сожалению, количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 составило уже 164, за сутки 18 новых смертей.
Большинство умерших – пожилые люди, страдавшие хроническими заболеваниями, в том числе болезнями дыхательных путей. Заразиться они могли либо внутри семьи, либо в местах общего пользования. Несмотря на то, что в крае указом губернатора действует масочный режим, многие граждане не соблюдают его под разными предлогами. Кто-то объясняет это тем, что трудно дышать в маске, а другие считают маску посягательством на личную свободу.
Распределение заболевших по возрастным группам:
- до 1 года – 39 человек
- 1-6 лет – 255 человек
- 7-14 лет – 295 человек
- 15-17 лет – 113 человек
- 18-29 лет – 1428 человек
- 30-49 лет – 3607 человек
- 50-64 лет – 2412 человек
- старше 65 лет – 1167 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU