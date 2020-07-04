2020-07-04T11:39:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Данные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человек

Рассказываем оперативные данные по количеству заболевших на 4 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Данные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человекДанные по коронавирусу в Красноярске на 4 июля: за сутки умерли 18 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 4 июля в Красноярском крае официально зарегистрировано 9 452 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество зараженных за сутки увеличилось на 136 человек. Выздоровевших – 4920, за последние сутки выписаны 212 пациентов. И, к сожалению, количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 составило уже 164, за сутки 18 новых смертей.

Большинство умерших – пожилые люди, страдавшие хроническими заболеваниями, в том числе болезнями дыхательных путей. Заразиться они могли либо внутри семьи, либо в местах общего пользования. Несмотря на то, что в крае указом губернатора действует масочный режим, многие граждане не соблюдают его под разными предлогами. Кто-то объясняет это тем, что трудно дышать в маске, а другие считают маску посягательством на личную свободу.

Распределение заболевших по возрастным группам:

- до 1 года – 39 человек

- 1-6 лет – 255 человек

- 7-14 лет – 295 человек

- 15-17 лет – 113 человек

- 18-29 лет – 1428 человек

- 30-49 лет – 3607 человек

- 50-64 лет – 2412 человек

- старше 65 лет – 1167 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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