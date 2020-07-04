2020-07-04T07:43:28+03:00
Общество

В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»

Днем и ночью на эти выходные будут вылавливать любителей пьяной езды
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»Фото: ИВАНОВА Диана
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В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель». Днем и ночью на эти выходные, 4 и 5 июля, сотрудники городской госавтоинспекции будут вылавливать любителей пьяной езды. На дорогах появятся дополнительные патрули. Останавливать будут всех подозрительных и проверять на наличие алкоголя. Из-за таких масштабных мероприятий могут быть перекрыты некоторые улицы города, сообщают Gornovosti.ru.

Причем свой рейд ГИБДД анонсировала заранее, чтобы водители потом не жаловались на «непредсказуемость» дорожных полицейских, которые, в общем-то, выполняют свою работу. Задача обширных профилактических мероприятий – предотвращение опасных аварий и нарушений правил дорожного движения. Посты будут стоять не только на улицах города, но и на въезде-выезде в город, для тех, кто отправляется на отдых к озерам.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водитель получит штраф в размере 30 тысяч рублей, лишается водительских прав. А за повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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