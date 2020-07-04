2020-07-04T07:07:49+03:00
Общество

Камеры видеофиксации на трассах Красноярского края: где установлены и в каком количестве

В Краевом управлении автомобильных дорог показали расположение камер видеофиксации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Камеры видеофиксации на трассах Красноярского краяКамеры видеофиксации на трассах Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Где находятся камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД на трассах Красноярского края, рассказали в Краевом управлении автомобильных дорог. Информация уже размещена на официальном сайте ведомства. Посмотреть интерактивную карту можно, пройдя по ссылке.

Напомним, что места для размещения оборудования определяются на каждый месяц. Временные и постоянные рубежи контроля выставляются на автодорогах общего пользования вне населенных пунктов и в населенных пунктах.

По словам Михаила Буйлова, заместителя руководителя КГКУ «КрУДор» по информационным технологиям, места определяют сотрудники госавтоинспекции – в очагах аварийности. Например, там, где за последний год зафиксировано 3 и более ДТП одного вида. Или 5 и более ДТП независимо от вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Всего на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» установлены 24 комплекса фото- и видеофиксации, 16 и 8 рубежей соответственно. И ежедневно не менее 47 единиц передвижных камер. Что касается краевого центра, в Красноярске действует 34 стационарных комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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