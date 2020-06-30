В Красноярске дети бросили кошку на растерзание своре бродячих собак

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:14:47+03:00

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Предупреждаем: это видео не для всех. Людям с ранимой психикой его лучше не смотреть. Оно было снято во дворе дома на Свердловской, 6д, на камеру видеонаблюдения, установленную так, чтобы обозревать всю территорию двора. На видео – два мальчика. Один машет палкой перед стоявшей в несколько метрах собакой. Второй тискает котейку. При этом кошка не особо сопротивляется, никуда не убегает. Видимо, ручная и домашняя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787919" frameborder="0"></iframe> Красноярск, бродячик собаки растерзали кошку. 30.06.2020 ЧП Красноярск.

Затем мальчишки берут кошку и несут ее к детской площадке. Можно увидеть, что и там кошка спокойно присаживается на землю. Но вот ребенок делает резкое движение, кошка спохватывается и бежит прочь. И тут из-под городка выскакивают четыре пса (до этого их не было заметно – они спали в тени) и начинают преследовать свою добычу.

Кошка бежит к подъезду, двери закрыты. В секунды со всех сторон сбегаются еще и еще бродячие псы, их уже не меньше десятка... И тут на помощь несчастной кошке бежит женщина. Видимо, они кричит, от ее крика собаки бросают жертву. Хочется надеяться, что растерзанная мурка придет в себя и у нее еще остались жизни.

В паблике «ЧП Красноярске» мнения подписчиков разделились. Одни считают, что дети не виноваты, а кошка сама вырвалась. Другие, пересмотрев видео по кадру, возражают: зачем было нести ее прямо к городку – уж дети-то не могли не заметить там спящих собак. В домовом чате мама одного из детей уверяет, что ее сын получил стресс и рыдает. И многие задают вопрос: откуда во дворе новостройки столько бродячих собак? А на месте этой кошки мог бы оказаться любой из детей.

ИСТОЧНИК KP.RU