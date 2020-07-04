2020-07-04T05:52:53+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублейНа севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Норильске сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до 6 лет лишения свободы. На период следствия он находится под подпиской о невыезде. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

35-летний подозреваемый работал в одном из банков города главным специалистом. К нему обратились 5 клиентов, у которых имелась задолженность по кредитам. Они решили воспользоваться предложением банка о применении «Долговой амнистии».

По условиям «Долговой амнистии» клиенты должны перечислить на счет в банке сумму в размере около 700 тысяч рублей. Но подозреваемый изготовил фальшивые банковские документы, в которых указал вымышленные сведения. Распечатал их и передал для подписания клиентам. Они ничего не подозревали, подписали и таким образом передали свои деньги мошеннику. Он потратил их на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске объявили операцию «Нетрезвый водитель»
Камеры видеофиксации на трассах Красноярского края: где установлены и в каком количестве
В Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка
На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей
Житель Красноярского края избил друга, чтобы обвинить в побоях участкового
Экс-чиновника администрации Ленинского района отправили под суд за взятку
Здание правительства Красноярского края укрепят и подсветят
Много гроз, мало дождей. В лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров
В Хакасии будут судить насильника, напавшего на мать и 7-летнюю дочь
В Туве нашли тело потерявшегося 4-летнего малыша: пьяная мать не заметила пропажи
Коронавирус в Красноярске на 3 июля 2020: за сутки погибли 9 пациентов
Общественники просят губернатора отменить запрет на продажу алкоголя вечером
Режим расходов Богучанской ГЭС продлен до августа