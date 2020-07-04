На севере Красноярского края сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей

4 Июль 2020 2020-07-04T05:52:53+03:00

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В Норильске сотрудник банка присвоил 700 тысяч рублей. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до 6 лет лишения свободы. На период следствия он находится под подпиской о невыезде. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

35-летний подозреваемый работал в одном из банков города главным специалистом. К нему обратились 5 клиентов, у которых имелась задолженность по кредитам. Они решили воспользоваться предложением банка о применении «Долговой амнистии».

По условиям «Долговой амнистии» клиенты должны перечислить на счет в банке сумму в размере около 700 тысяч рублей. Но подозреваемый изготовил фальшивые банковские документы, в которых указал вымышленные сведения. Распечатал их и передал для подписания клиентам. Они ничего не подозревали, подписали и таким образом передали свои деньги мошеннику. Он потратил их на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU