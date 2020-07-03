Житель Красноярского края избил друга, чтобы обвинить в побоях участкового

3 Июль 2020 2020-07-03T15:43:42+03:00

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Ненависть к участковому подвела под уголовное дело 29-летнего жителя Бирилюсского района края. Мужчина так разозлился на местного дядю Степу, что попытался подговорить друга: дескать, заяви на участкового, что избил тебя. Друг отказался. Тогда 29-летний преступник... сам его избил и заставил на камеру признаться, что побои нанес участковый, рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

- После того, как мужчина ответил отказом, подозреваемый причинил ему телесные повреждения, после чего отвел в больницу и зафиксировал телесные повреждения, записал видеообращение «пострадавшего» о том, что сотрудник полиции избил его, после чего заставил позвонить на горячую линию ГУ МВД России по Красноярскому краю и сообщить о якобы совершенном в отношении него преступлении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Позднее приятель отказался от своих слов. А разозленному мужчине теперь придется отвечать перед судом по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

ИСТОЧНИК KP.RU