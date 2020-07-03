2020-07-03T15:21:19+03:00
Происшествия

Экс-чиновника администрации Ленинского района отправили под суд за взятку

Мужчина попался на «крышевании» - обещал владельцу киоска прикрыть от сноса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дело передано в судДело передано в судФото: Мария ЛЕНЦ
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Кампания по сносу киосков в Красноярске идет уже несколько лет. Нажиться на ней решил чиновник администрации Ленинского района. За 150 000 рублей экс-начальник начальник отдела недвижимости и земельных отношений пообещал предпринимателю закрыть глаза, когда встанет вопрос о сносе его торговой точки. Подключилась региональная ФСБ, а следователи по материалам чекистов возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать указанному бездействию, совершенное с вымогательством взятки).

Произошло все осенью прошлого года. 23 октября чиновник получил 150 тысяч за свои «услуги».

- Чиновник поставил владельца киоска в безвыходное положение выдвинув, по сути, ультимативные требования - либо передача ему денежных средств в полном объеме и дальнейшая работа киоска на прежнем месте либо снос, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГСУ СКР по краю и Хакасии.

Свидетелями по делу были 35 человек, имеются доказывающие вину аудиозаписи переговоров. В ближайшее время судьбу чиновника решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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