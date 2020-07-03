Много гроз, мало дождей. В лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров

3 Июль 2020 2020-07-03T12:24:35+03:00

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В Красноярском крае ввели ЧС по лесным пожарам, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам чиновников, это превентивная мера - чтобы не допустить распространения огня. В этом году на территории края установилась сухая и жаркая погода с малым количеством осадков и повышенной грозовой активностью - сухие грозы и становятся чаще всего причиной лесных пожаров. Особенное внимание - к северу региона и Приангарью. Сюда переброшена оперативная группа, чтобы мобильно тушить огонь (1 000 пожарных и 130 единиц техники).

В самые удаленные районы на десант пожарных на тушение забрасывает авиация. Но где-то приходится самим пробиваться к очагам огня.

- Ситуация с лесными пожарами находится на контроле губернатора Красноярского края и регионального правительства. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, - рассказали в правительстве. - Помощь в тушении возгораний краевым лесным огнеборцам оказывают бойцы Авиалесоохраны, лесопользователи.

Вероятнее всего, на помощь призовут самолет-зондировщик, вызывающий осадки. Жителей региона просят не ходить в лес - это значительно облегчит работу ликвидаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU