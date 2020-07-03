2020-07-03T11:42:48+03:00
Происшествия

В Хакасии будут судить насильника, напавшего на мать и 7-летнюю дочь

Мужчина хотел ограбить незапертый на ночь дом и прокрался внутрь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Насильник напал на мать и 7-летнюю дочьНасильник напал на мать и 7-летнюю дочьФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Черногорска в ближайшее время ждет суд. 26-летний мужчина прокрался в один из частных домов в Усть-Абаканском районе, когда гостил у родни, и напал на спящую 7-летнюю девочку и ее 31-летнюю мать. Как сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, женщина забыла запереть дом на ночь. Произошло все в декабре, за пару дней до нового года. Сначала преступник напал на ребенка. От странных звуков проснулась мать, но не смогла оказать насильнику сопротивления.

- Мужчина подкрался к ребенку и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние девочки в силу ее возраста, применив насилие, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, тем самым нарушив нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетней, - сообщили в следствии. - В этот момент проснулась мать девочки. Мужчина накинулся на сельчанку, нанес ей несколько ударов по голове и туловищу и, угрожая убийством, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким частям ст 132 УК России (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством потерпевшей). Его дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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