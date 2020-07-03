Коронавирус в Красноярске на 3 июля 2020: за сутки погибли 9 пациентов

3 Июль 2020 2020-07-03T11:18:30+03:00

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По данным оперативного штаба за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции погибли 9 пациентов. Общее число зараженных COVID-19 достигло 9 316 человек (+ 135 человек за последние сутки). Большая часть подтвержденных случаев приходится на краевой центр. В Красноярске за минувшие сутки заболели 76 человек, на втором месте Ачинск - 21 человек. Суточный темп прироста составил 1,5 процента.

К сожалению, 9 пациентов умерли. Общее число погибших в регионе достигло 146 человек. Вирус распространился по 55 районам края. Под медицинским наблюдением находятся 1 794 пациента (+173 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 89 человек.

Оперштаб сообщает, что среди заболевших - люди разных возрастов. Есть и совсем малыши до года - таких 39 человек, есть и те, кому за 65 - таких 1167 человек.

Круглосуточная горячая линия по коронавирусу - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU