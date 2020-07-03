2020-07-03T10:23:44+03:00
Общество

Режим расходов Богучанской ГЭС продлен до августа

В течение июня диапазон расходов ГЭС составлял 2900-3200 кубометров в секунду
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Фото предоставлено Богучанской ГЭСФото предоставлено Богучанской ГЭС
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Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с письмом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) 2 июля 2020 года установило режимы работы гидроузлов Ангар-Енисейского каскада на период с 3 июля по 3 августа. Для Богучанской ГЭС установлены среднесуточные сбросные расходы в диапазоне 3000-3200 кубометров в секунду с условием поддержания уровня воды в Богучанском водохранилище у плотины ГЭС в пределах отметок 207,5-208,0 м и обеспечения судоходных уровней на реке Ангара.

В течение июня диапазон расходов Богучанской ГЭС составлял 2900-3200 кубометров в секунду. По состоянию на утро 3 июля уровень Богучанского водохранилища находился на отметке 207,83 метра над уровнем Балтийского моря, уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,44 метра. Несмотря на высокую температуру воздуха, установившуюся в южных и центральных районах Красноярского края в конце июня - начале июля 2020 года (до +32-33 градусов), боковая приточность в Богучанское водохранилище выше, чем была в 2019 году. Специалисты-гидрологи оценивают год как средний по водности. Водохранилища ГЭС Ангарского каскада располагают свободной емкостью для приема дождевого паводка.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена ввиде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

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