2020-07-03T06:04:04+03:00
Происшествия

Врезался в стену. На Авиаторов в ДТП пострадал мотоциклист и его пассажирка

Очевидцы уверяют, что авария произошла, когда сотрудник ГИБДД попытался остановить INFINITI, а полицейские говорят, что тормозили мотоцикл
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Авария с мотоциклом на Авиаторов Фото: ЧП-КрасноярскАвария с мотоциклом на Авиаторов Фото: ЧП-Красноярск
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Жуткое ДТП произошло накануне на Авиаторов в Красноярске. В аварии сильно пострадал мотоциклист и его пассажирка - у девушки открытые переломы. Оба госпитализированы - за их жизни борются медики. Произошло все в вечернее время, сообщают очевидцы в паблике «ЧП-Красноярск».

- Гаишник выбежал тормозить INFINITI, ехавший в средней полосе, - рассказали об аварии участники. - Машина резко остановилась и приняла вправо, сзади шёл мотоцикл по правой полосе. Мотоциклист, попытался уйти от столкновения, задел INFINITI и врезался в стену. Водитель в очень тяжёлом состоянии, пассажирка в сознании, с видимыми переломами.

Дальше мнения об аварии расходятся. Владелец INFINITI уверяет, что тормозили его машину, в ГИБДД говорят, что остановить пытались мотоциклиста - у того якобы не были включены фары, а шел мотоцикл на приличной скорости. Участники аварии говорят, что свет у мотоцикла был.

По факту данного ДТП ГИБДД проводит комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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