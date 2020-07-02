2020-07-02T14:29:44+03:00
Общество

Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%

Клиентопоток в офисах ВТБ превысил значения марта
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Впервые после режима самоизоляции клиентопоток в офисах ВТБ превысил значения марта. Во второй половине июня в офисах ВТБ ежедневно обслуживались около 115 тысяч человек, превысив среднее значение марта и на 30% больше мая. Всего за июнь число клиентов, посетивших офисы ВТБ, превысило 2,2 млн человек, это соответствует аналогичному периоду прошлого года и показателю текущего марта, а также вдвое больше значений апреля и мая.

В связи со смягчением режима самоизоляции клиентопоток в офисах ВТБ в большинстве регионов полностью достиг уровня начала года. С 15 июня число клиентов, посещающих отделения ВТБ, ежедневно составляло 115 тыс. человек, что уже превышает аналогичный показатель марта - тогда он составлял 114,5 тыс., в феврале 114,2 тыс. По сравнению с маем клиентопоток вырос более чем на 30%.

Среди регионов наибольший клиентопоток в июне зафиксирован в Самаре, Челябинске и Новосибирске. В июне клиенты стали гораздо активнее посещать банк для оформления необходимых продуктов и услуг. Еженедельно нагрузка на сотрудников увеличивалась на 10%. Клиенты не изменили продуктовых предпочтений при обслуживании в офисе. Как и ранее, наиболее востребованными услугами являются проведение ипотечных сделок, оформление кредитов наличными и автокредитов. Повышенный спрос наблюдается на консультации по инвестиционным продуктам.

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