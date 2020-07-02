2 Июль 2020 2020-07-02T13:42:06+03:00

Вслед за аномальной жарой на Красноярск надвигается гроза с градом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вместе с аномальной жарой за +30 в Красноярск нагрянет гроза с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщили в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии.

По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июля, в Красноярске днем плюс 30-32. Ближе к вечеру может начаться кратковременный дождь с грозой и, возможно, градом. Ветер 2-7 метров в секунду. При грозе порывы до 13-18 метров.

В центральных районах края 3-5 июля также местами сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.

ВАЖНО

В время шторма лучше не находиться на открытом воздухе, оставайтесь в помещении – переждите непогоду там. Если все же пришлось выйти на улицу, обходите стороной недостроенные здания, большие деревья, легкие конструкции. Также не ставьте под ними автомобили.

Не стоит подходить к оборвавшимся проводам. При грозе не подходите к воде, не прикасайтесь к металлическим предметам. И отключите все электроприборы в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU