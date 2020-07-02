2020-07-02T13:08:58+03:00
Общество

Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты

Забраковали 7 из 10 образцов
Ася ЖУКОВА
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Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты. Фото: EAST NEWS.Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты. Фото: EAST NEWS.
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Сливочное масло из красноярских магазинов проверили на качество эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии. По итогу было забраковано 7 из 10 образцов.

Для мониторинга приобрели, повторимся, десять пачек масла, произведенного в Красноярском и Алтайском краях, Хакасии, Башкирии и Московской области. Все - 72,5%. И вот что показали исследования. Большая часть образцов не соответствовала нормам.

Масло КрасМол» (Красноярский край, Березовский р-н), племзавод «Таежный» (Красноярский край, Сухобузимский район), Барнаульский молочный комбинат (Алтайский край, Барнаул) не прошло проверку по микробиологическим показателям. В нем превышено количество плесневых грибов, дрожжей, обнаружили также бактерии группы кишечных палочек.

В продукции «Саянмолоко» (Хакасия, Саяногорск) также был излишек микробов, плесневых грибов и дрожжей. В масле ИП Моторина (Красноярский край, Березовский район) тоже нашли бактерии группы кишечных палочек и повышенное число микробов.

Кроме того, масло «Сигмахолод» (Московская область, Дмитровский район) оказалось фальсификатом, в нем есть растительные жиры.

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ УСПЕШНО

- масло сливочное «Крестьянское» торговой марки «Село родное» (Минусинск Красноярского края);

- марки «Белебеевский» (Белебеевский молочный комбинат в Башкортостане);

- «Простоквашино» (Данон Россия, Красноярск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Плесень и кишечная палочка: масло из магазинов Красноярска проверили эксперты
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