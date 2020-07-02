2020-07-02T09:53:08+03:00
Происшествия

Машину с ребенком обстреляли в Красноярске: видео

ЧП произошло на Красрабе [видео]
Ася ЖУКОВА
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Машину с ребенком расстреляли в Красноярске: видео. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Машину с ребенком расстреляли в Красноярске: видео. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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На правобережье Красноярска неизвестные выстрелили в машину с ребенком. Как сообщили в паблике ЧП – Красноярск, все случилось накануне, 1 июля, в районе Предмостной площади.

По словам водителя, когда он с женой и ребенком в салоне съезжал с кольца в сторону Красраба, по машине кто-то пальнул из пневматического оружия.

В Красноярске выстрелили в машину с ребенком.Видео: ЧП - Красноярск.! другой источник

- И угодили в боковое стекло! – говорит мужчина. – Как раз туда, где сидел ребенок.

Этот момент попал на видео регистратора. Там явственно слышен хлопок. Водитель подозревает, что по ним выпалил мужчина за рулем белой Toyota Land Cruiser, однако достаточных доказательств у него нет. Не исключено, что стрелок мог быть и из другого авто.

В соцсетях этот случай вызвал споры. Некоторые обвинили в произошедшем самого водителя «пострадавшей» машины. Мол, выдвинулся на перекресток не к месту, вот и поплатился.

- Это не значит, что нужно стрелять по стеклам, - парируют другие. – В машине вообще-то был маленький ребенок.

... В полиции начали проверку ЧП. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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