Левобережный оператор по обращению с ТКО завершил обслуживание блок-постов на въездах в Красноярск
Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» за два с половиной месяца вывезли с шести КПП на полигон более 80 кубометров мусора.
Как пояснили в компании, поддерживать порядок на точках контроля сотрудники КРК начали ещё в апреле – по просьбе администрации города. На тот момент на левобережье в зону ответственности оператора входили 6 КПП, расположенные на въезде в краевой центр. В течение двух с половиной месяцев там круглосуточно дежурили сотрудники полиции и МЧС, для них на блок-постах устанавливали армейские палатки.
– Мы сразу же развезли и расставили на точках контейнеры для сбора мусора. Провели мониторинг интенсивности их наполнения, составили график вывоза. Мусоровозы на каждом КПП работали два раза в неделю, – рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».
По информации оператора, в апреле на полигон вывезли 17,6 кубометров мусора, в мае – 46, 2 кубометра. За три недели июня, до снятия блок-постов в связи с отменой ограничений на въезд в город, – ещё около 30 кубов тонн отходов. В общей сложности за три месяца работы почти 8 тонн. Для сравнения – это примерно один грузовой вагон.