Левобережный оператор по обращению с ТКО завершил обслуживание блок-постов на въездах в Красноярск

2 Июль 2020 2020-07-02T09:44:12+03:00

Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» за два с половиной месяца вывезли с шести КПП на полигон более 80 кубометров мусора

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Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» за два с половиной месяца вывезли с шести КПП на полигон более 80 кубометров мусора.

Как пояснили в компании, поддерживать порядок на точках контроля сотрудники КРК начали ещё в апреле – по просьбе администрации города. На тот момент на левобережье в зону ответственности оператора входили 6 КПП, расположенные на въезде в краевой центр. В течение двух с половиной месяцев там круглосуточно дежурили сотрудники полиции и МЧС, для них на блок-постах устанавливали армейские палатки.

– Мы сразу же развезли и расставили на точках контейнеры для сбора мусора. Провели мониторинг интенсивности их наполнения, составили график вывоза. Мусоровозы на каждом КПП работали два раза в неделю, – рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

По информации оператора, в апреле на полигон вывезли 17,6 кубометров мусора, в мае – 46, 2 кубометра. За три недели июня, до снятия блок-постов в связи с отменой ограничений на въезд в город, – ещё около 30 кубов тонн отходов. В общей сложности за три месяца работы почти 8 тонн. Для сравнения – это примерно один грузовой вагон.