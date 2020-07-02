2020-07-02T09:01:25+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил акцию в розничной сети, в рамках которой у абонентов есть возможность приобрести смартфоны Huawei со скидкой до 50%. Предложение действует во всех салонах оператора.

В период до 31 июля включительно абоненты Tele2 могут приобрести в салонах оператора смартфоны Huawei со скидкой 30%. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite,Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P,Huawei Y5P. Чтобы получить скидку, необходимо приобрести в одном чеке 4G-смартфон, программу страхования «Комплексная защита» и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2.На другие модели смартфонов Huawei действует скидка 20% при тех же условиях акции.

При покупке до 31 июля двух смартфонов Huawei (кроме вышеуказанных моделей) в одном чеке абонент получит скидку 50% на устройство меньшей стоимостью.Предложение действует при условии приобретения дополнительного продукта для защиты более дорогого смартфона и двух SIM-карт с тарифами «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции. Количество акционных смартфонов ограниченно, наличие необходимо уточнять в магазинах Tele2.

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Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
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