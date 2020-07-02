Разрушенное вандалами кафе для сусликов восстановят на Татышеве

2 Июль 2020 2020-07-02T08:29:51+03:00

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В Татышев-парке Красноярска восстановят разрушенное вандалами кафе для сусликов. Об этом сообщили представители молодежного «Центра технического проектирования».

Напомним, «СусликПаб» установили на Татышеве 19 июня. Это был подарок Красноярску ко Дню города – от молодежного центра. Главная цель создания такого кафе: чтобы сусликов не кормили опасной для них едой.

Ура, кафе вернется!Фото: ИВАНОВА Диана

«СусликПаб» представляет собой двухэтажный «коттедж» с лесенками, подвесным мостиком и оконцами, через которые можно положить корм для грызунов. Причем на крыше домика закреплена памятка, чем разрешено кормить сусликов. Однако уже через два дня конструкцию разрушили вандалы.

(Заметим, такие факты стали повторяться регулярно. Вспомнить хотя бы сожженную беседку на Гремячей гриве или поврежденную уличную мебель у Восточного входа на Столбы).

Впрочем, специалисты центра наладили беседку. И уже завтра, 3 июля, в 11.00 обещают снова поставить ее на Татышеве.

ИСТОЧНИК KP.RU