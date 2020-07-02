Попросил стакан воды: в Красноярском крае прохожий обокрал бабушку-ветерана и потратил деньги на водку
В Красноярском крае мужчина обокрал 84-летнюю бабушку-ветерана, награжденную знаком «Дети войны». Об этом сообщили в ОМВД России по Мотыгинскому району.
Недавно в дежурную часть полиции пришла пожилая женщина. Пожаловалась: какой-то прохожий попросил у нее стакан воды. Она впустила его в дом, а после ухода гостя обнаружила: пропал кошелек, в котором было 15 тысяч рублей.
Через некоторое время полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, имеющий судимость. Как выяснилось, похищенные деньги успел потратить - купил на них водку.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража», - пояснили в следственном отделении МВД России по Мотыгинскому району. – Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU