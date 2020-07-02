В Красноярске изменился режим работы травмпунктов
В Красноярске с 1 июля до 1 августа изменился режим работы травматологических пунктов на улицах Баумана и Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.
Итак, теперь неотложную помощь взрослым и детям из Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов будут оказывать в отделении на Баумана 20Б, причем круглосуточно.
В травматологическом отделении на Ленина, 150 корпус 1 каждый день с 8 утра до 16.00 по предварительной записи будет проводиться:
- повторный прием взрослых пациентов из Центрального и Железнодорожного районов;
- повторный прием детей из Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов;
- консультации ортопеда для жителей левобережья.
Телефон для справок 262-07-23 (за информацией можно обращаться в рабочие дни и часы).
ВАЖНО
Травматологические отделения на Джамбульской, 19 и Красрабе,48В работают так же, как и раньше – круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU