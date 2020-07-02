2020-07-02T05:40:42+03:00
Общество

В Красноярске изменился режим работы травмпунктов

До 1 августа
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске изменился режим работы травмпунктов.В Красноярске изменился режим работы травмпунктов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 1 июля до 1 августа изменился режим работы травматологических пунктов на улицах Баумана и Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Итак, теперь неотложную помощь взрослым и детям из Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов будут оказывать в отделении на Баумана 20Б, причем круглосуточно.

В травматологическом отделении на Ленина, 150 корпус 1 каждый день с 8 утра до 16.00 по предварительной записи будет проводиться:

- повторный прием взрослых пациентов из Центрального и Железнодорожного районов;

- повторный прием детей из Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов;

- консультации ортопеда для жителей левобережья.

Телефон для справок 262-07-23 (за информацией можно обращаться в рабочие дни и часы).

ВАЖНО

Травматологические отделения на Джамбульской, 19 и Красрабе,48В работают так же, как и раньше – круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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