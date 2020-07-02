Красноярцев предупредили о жаре до +37

2 Июль 2020 2020-07-02T05:24:10+03:00

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В четверг, 2 июля, в южные районы Красноярского края нагрянет аномальная жара – воздух прогреется от плюс 32 до плюс 37 градусов. Об этом предупредили специалисты центра ГО и ЧС края.

Как спастись от сильной жары? Надевайте светлую одежду и головной убор. Старайтесь находиться в тени, пейте больше воды и исключите алкоголь. Ограничьте также время пребывания на солнце детей. В автомобиле включайте кондиционер. Давайте ребенку пить больше, одевайте на него легкую одежду.

СИМПТОМЫ СОЛНЕЧНОГО И ТЕПЛОВОГО УДАРА:

- покраснение кожи, головокружение, слабость, одышка. Иногда - потеря сознания.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Переместите пострадавшего в прохладное помещение. На голову ему положите холодный компресс, дайте больше пить. Если человек в обмороке, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом. При необходимости звоните в скорую.

В сильную жару также нужно позаботиться о домашних питомцах. Отнесите животное в прохладное место (только не кладите под кондиционер или вентилятор!), ополосните прохладной водой. Если питомец все же получил тепловой удар, обратитесь к ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU