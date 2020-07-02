Красноярцев предупредили о жаре до +37
В четверг, 2 июля, в южные районы Красноярского края нагрянет аномальная жара – воздух прогреется от плюс 32 до плюс 37 градусов. Об этом предупредили специалисты центра ГО и ЧС края.
Как спастись от сильной жары? Надевайте светлую одежду и головной убор. Старайтесь находиться в тени, пейте больше воды и исключите алкоголь. Ограничьте также время пребывания на солнце детей. В автомобиле включайте кондиционер. Давайте ребенку пить больше, одевайте на него легкую одежду.
СИМПТОМЫ СОЛНЕЧНОГО И ТЕПЛОВОГО УДАРА:
- покраснение кожи, головокружение, слабость, одышка. Иногда - потеря сознания.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Переместите пострадавшего в прохладное помещение. На голову ему положите холодный компресс, дайте больше пить. Если человек в обмороке, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом. При необходимости звоните в скорую.
В сильную жару также нужно позаботиться о домашних питомцах. Отнесите животное в прохладное место (только не кладите под кондиционер или вентилятор!), ополосните прохладной водой. Если питомец все же получил тепловой удар, обратитесь к ветеринару.
ИСТОЧНИК KP.RU