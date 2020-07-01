Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020: комментарий председателя Избиркома Красноярского края

1 Июль 2020 2020-07-01T16:19:33+03:00

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О ходе голосования и о явке избирателей рассказал председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Георгиевич Подушкин:

- По данным на 18 часов в Красноярском крае проголосовали 56% избирателей, это 1 млн 170 тысяч человек. Голосование продолжается до 20 часов, после чего мы приступим к подсчету голосов. По городу Красноярску будем считать чуть дольше, это объясняется тем, что около 40-45% избирателей проголосовали досрочно, и все эти бюллетени нужно пропустить через КОИБы. На это понадобится больше часа. По поводу объявления результатов ситуация такая: пока не закончит голосование Калининград, результат озвучивать, скорей всего, не будем. Ближе к часу ночи будет значительная часть информации.

Было подано около 70 обращений, они разные, мы их отрабатывали оперативно, но нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU