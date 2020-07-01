2020-07-01T15:44:24+03:00
Коронавирус Covid-19

С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса

На это потребуется около недели
Татьяна РЯБИНИНА
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Через неделю посты на въезде в Красноярск станут историей......Через неделю посты на въезде в Красноярск станут историей......Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае сняли ограничения на передвижение между районами и городами региона – контрольно-пропускные пункты и бетонные блоки на въездах и выездах обещают убрать в течение недели, об этом рассказывает ТВК.

Краевые власти отменили четыре указа, связанные с ограничительными мерами в борьбе с коронавирусом. 30 июня соответствующее постановление подписал губернатор Александр Усс.

С 1 июля контрольно-пропускные пункты и бетонные блоки, запрещающие проезд, уберут на участках:

– 83 км трассы Р-257 «Енисей» в районе развязки с дорогой на Бирюсу;

– съезд с обхода Красноярск по трассе Р-255 «Сибирь» в районе кольца Красноярск – Кубеково;

– дорога Красноярск – аэропорт в районе развязки «Зверосовхоз»;

– 15 км дороги Красноярск – Енисейск в районе развязки на глубокий обход;

– 802 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе п. Логовой;

– 847 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе АЗС «Роснефть»;

– съезд с обхода Красноярск по трассе Р-255 «Сибирь» в районе развязки в д. Ермолаево.

Также больше не ограничивается выезд и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, в другие города и районы региона. Кроме того, обязательные справки с места работы тоже отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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