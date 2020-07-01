С дорог Красноярского края уберут бетонные блоки и КПП, установленные из-за коронавируса
В Красноярском крае сняли ограничения на передвижение между районами и городами региона – контрольно-пропускные пункты и бетонные блоки на въездах и выездах обещают убрать в течение недели, об этом рассказывает ТВК.
Краевые власти отменили четыре указа, связанные с ограничительными мерами в борьбе с коронавирусом. 30 июня соответствующее постановление подписал губернатор Александр Усс.
С 1 июля контрольно-пропускные пункты и бетонные блоки, запрещающие проезд, уберут на участках:
– 83 км трассы Р-257 «Енисей» в районе развязки с дорогой на Бирюсу;
– съезд с обхода Красноярск по трассе Р-255 «Сибирь» в районе кольца Красноярск – Кубеково;
– дорога Красноярск – аэропорт в районе развязки «Зверосовхоз»;
– 15 км дороги Красноярск – Енисейск в районе развязки на глубокий обход;
– 802 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе п. Логовой;
– 847 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе АЗС «Роснефть»;
– съезд с обхода Красноярск по трассе Р-255 «Сибирь» в районе развязки в д. Ермолаево.
Также больше не ограничивается выезд и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, в другие города и районы региона. Кроме того, обязательные справки с места работы тоже отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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