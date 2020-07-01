В минздраве Красноярского края прокомментировали рекордную смертность от коронавируса за сутки, 17 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T12:40:04+03:00

Снимать маски еще рано. Люди умирают от коронавируса каждый день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 1 июля

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Мы ежедневно следим за количеством заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса на территории Красноярского края. Сегодня, 1 июля, в нашем регионе зарегистрировано сразу 17 смертельных случаев. Это печальный рекорд за все время пандемии коронавируса. Мы уже сообщали о том, что сибирские регионы отстают по доле выздоровевших и количество заболевших пока не снижается. Возможно, причина в том, что сибиряки начали болеть позже, чем жители центральных районов России.

По данным оперативного штаба за время время в крае умерли 137 человек, из них 17 – за последние сутки.

Напомним, 28 и 29 июня смертей от коронавируса в регионе не было.

В минздраве Красноярского края прокомментировали такую статистику. Причина в том, что минувшую неделю край находился на пике заболеваемости, было много тяжелых пациентов.

За их жизнь идет долгая борьба, все скончавшиеся - это очень тяжелые пациенты 70+ и даже 90+, заболевшие в начале пандемии, все - с хроническими сопутствующими заболеваниями, они долго находились на ИВЛ, но организм не справился, несмотря на лечение. Все скончались в Красноярске, в стационарах. На ИВЛ сегодня остаются 53 пациента, постепенно будет снижаться и эта цифра, но для этого требуется время.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU