Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: где живут самые активные избиратели

1 Июль 2020 2020-07-01T11:10:17+03:00

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Избирком подвел итоги голосования, которое продолжалось до основного дня голосования, с 25 по 30 июня. На 10.00 1 июля в Красноярске самыми активными стали жители Кировского района: явка 65,95%. На втором месте Ленинский район, 64,78%, на третьем – Железнодорожный, 43,35%. Самая низкая явка у жителей Центрального района, 31,39%.

В крае самая высокая явка, почти 77%, в Шарыповском, в числе лидеров Боготольский, Назаровский и Северо-Енисейский районы я явкой более 74%. Самая низкая явка в Ачинске, Канске и Емельяновском районе, около 35%.

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию за шесть дней составила 55,22%, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, в Красноярском крае 2 066 676 избирателей, в их числе 739 443 – жители краевого центра. Голосование продлится сегодня на всех избирательных участках до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU