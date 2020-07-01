Голосование поправкам в конституцию 1 июля 2020 в Красноярском крае: проголосовали почти половина избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T11:10:48+03:00

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Напомним, голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России проходило ежедневно с 25 по 30 июня.

За это время на территории Красноярского края в голосовании приняли участие 937 542 человека, это 45,6% от общего числа участников голосования в крае. Основная часть участников голосования сделала свой выбор на избирательных участках, остальные проголосовали на дому или на придомовой территории.

Досрочное голосование в удаленных и труднодоступных территориях началось еще раньше, 12-ого июня. Это самая северная точка континента - мыс Челюскин и остров Средний, где расположена одна из самых северных метеостанций страны, а также поселки вахтовиков, охотников, рыбаков и оленеводов - всего более шести тысяч человек.

Более 40 000 жителей края воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», в том числе более 23 000 сделали это через Единый портал государственных и муниципальных услуг и почти пятнадцать тысяч человек обратились с заявлениями о голосовании по месту нахождения в территориальные и участковые избирательные комиссии.

Основной день голосования сегодня, 1 июля. В наблюдении за процессом голосования в крае задействованы около 13 тысяч общественных наблюдателей, зарегистрированных Общественной палатой Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU