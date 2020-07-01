Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 1 июля 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня

1 Июль 2020 2020-07-01T06:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны номера призовых билетов розыгрыша Викторина2020.рф на 1 июля 2020 года.

Итак, победители на 1 июля 2020 года:

- квартиру выигрывает № 2841046, Рыбинский р-н

- автомобиль выигрывает № 1454716, Норильск

- смартфоны выиграли номера № 1634940 Канск

0573978 Красноярск, 0322059 Красноярск, 2690600 Минусинский р-н, 1428758 Норильск.

Поздравляем победителей!

Напомним, в викторине может принять участие любой житель Красноярского края старше 18 лет. Бланк викторины можно было получить рядом с избирательном участком, на котором проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ с 26 июня. Сегодня, в основной день голосования, пройдет и последний розыгрыш.

ИСТОЧНИК KP.RU