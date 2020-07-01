1 Июль 2020 2020-07-01T06:16:04+03:00

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Днем 30 июня пожилая женщина переходила дорогу там, где ей удобно. В силу возраста шла неспешно. И теперь с этим рядовым событием связаны поиски сбежавшего водителя, наказание виновных, ремонт автомобиля.

Дело было так, и это хорошо видно на видео: в момент перехода бабушки через дорогу в городе Железногорске на ул. Красноярская, 35, по дороге ехал автомобиль «Мазда» и, чтобы не сбивать бабушку, выехал на встречную полосу. И тут двигающийся за иномаркой автомобиль ВАЗ 21093 столкнулся с автомобилем «Мазда». В результате удара иномарка опрокинулась и съехала с проезжей части в кювет. Водитель ВАЗа даже не притормозил, он уехал с места ДТП, бросил машину в лесу недалеко от места столкновения, сняв с нее номера.

В результате ДТП незначительные травмы получил водитель «Мазды». Пешеход – женщина 1944 года рождения, в ДТП не пострадала. Полицейские привлекли ее к ответственности за нарушение ПДД РФ, повлекшее создание помех в движении транспортных средств.

Инспекторы ДПС обращаются с просьбой сообщить сведения о лице, управляющем автомобилем ВАЗ 21093, государственный регистрационный знак Е350КР124, цвет темно-синий металлик, отсутствует передний бампер, по телефону «102», либо по тел. 8-999-314-14-58.

Это ДТП вызвало бурное обсуждение в социальных сетях: «Вот так легко и непринужденно бабулька устроила замес и поковыряла дальше». «В том-то и дело, что пешики могут переходить где попало, но ответственности за это почти не несут. Ответственность несут именно водители. Хоть Вы тресните. Получили удостоверение водителя - несите ответственность. Удостоверение пешехода пока не ввели, как и 15 суток заключения за отсутствие удостоверения пешехода».

«Водитель должен учитывать то, что на дороге возникнет внезапное нечто: бабулька-суицидница, ребенок-замячембегу или лось. Как вы привлечете к ответственности лося?».

В Красноярском крае бабушка, переходящая дорогу, устроила аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU