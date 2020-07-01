В Туве и-за коронавируса продлен режим самоизоляции

1 Июль 2020 2020-07-01T04:39:09+03:00

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Режим самоизоляции в Туве продлен и будет действовать до принятия решения об его отмене Главой Республики Тыва. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.

Какие ограничения продолжают действовать?

1) не разрешается покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев;

2) ограничено передвижение граждан между административными территориями внутри республики;

3) необходимо соблюдать социальную дистанцию;

4) лицам, прибывшим в Республику Тыва в течение одного дня нужно сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (89232641865), в Министерство здравоохранения Республики Тыва (89333141449) о своем прибытии.

Тува держала оборону от коронавируса дольше других регионов, до середины апреля, позже началось и массовое распространение инфекции. Короновирусом переболел и глава республики.

В Туве проведено уже более 100 тысяч тестов, напомним, население республики 327 383 чел. (по данным Росстата на 2020 год). Соответственно, выросло и количество зараженных.

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ и Минздрава РТ на 30 июня 2020 г. за весь период выявлено 4605 случаев инфицирования, всего выписано в связи с выздоровлением 2670 человек или 58,0%. Умерли от covid за весь период 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU