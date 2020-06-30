В центре Красноярска молодые люди устроили массовую драку и кидали друг в друга брусчаткой

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:40:56+03:00

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В центре Красноярска молодые люди устроили массовую драку – в ночь с 29 на 30 июня на улице Марковского, возле дома № 80. Что стало причиной конфликта и сколько человек в нем участвовало, доподлинно неизвестно. По словам очевидцев, было человек десять, четверо с одной стороны и шестеро с другой. Судя по акценту – приезжие, возможно, молодые гастарбайтеры.

Они громко кричали, обмениваясь оскорблениями, кидались друг в друга кусками брусчатки, которую тут же разбивали (видимо, кинуть целый кирпич для них тяжело и нерезультативно). Разбудили жителей соседних домов, которые сняли разборку на видео и потом переслали в «ТВК Красноярск».

В городской полиции «ТВК Красноярск» поначалу сообщили, что им не поступало сообщений о драке. Затем стало известно, что по данному инциденту проводится проверка.

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Это видео сняли жители Норильска из окна своей квартиры и выложили в соцсети, его уже посмотрели десятки тысяч человек. Однако норильчане обсудили происшествие по-северному спокойно и вспомнили, что в 90-е дрались куда изобретательнее и эмоциональнее, школа на школу. Сейчас отношения в массовой драке выясняют приезжие из других регионов и стран, которых в Норильске, городе металлургов, теперь немало (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU